Zum Stand der Dinge bei Fortuna : Smalltalk-Tipps für den Arbeitsplatz

Service Düsseldorf Bei der Arbeit wird über das Fortuna-Spiel gesprochen. Sie wissen nicht, was Sie sagen sollen? Wir machen Sie fit für die echten Fachgespräche. Den Wochenanfang können wir Ihnen leider nicht ersparen, dafür sollten Sie mit Ihrem Fußballwissen gut gerüstet sein.

Was ist da eigentlich los mit den ganzen Elfmetern? Eine schwierige Angelegenheit. Fakt ist: Fortuna hat in jedem ihrer vier Auswärtsspiele jeweils einen Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommen. Mindestens zwei davon – unter anderem der am Samstag in Nürnberg beim 1:1 – waren allerdings klar unberechtigt. Trotzdem muss sich das künftig ändern.