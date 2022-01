Nach Kritik an seinem Verhalten : Hoffmann entschuldigt sich bei den Fortuna-Fans

Düsseldorf Es war eine Szene, die für viel Unverständnis bei den Düsseldorfer Fans gesorgt hat. Fortuna hatte gerade das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg verloren. Auf der Tribüne ist ein weinender Fan zu sehen. Und auf dem Rasen steht währenddessen ein feixender Andre Hoffmann. Was der Routinier dazu sagt.

Am Tag danach ging in Düsseldorf der Alltag weiter. Doch einer wollte nicht zur Tagesordnung übergehen. Hoffmann stellte sich in einem Mediengespräch – und bewies durchaus Selbstreflexion. „Ich muss sagen, dass ich vollstes Verständnis dafür habe, dass Fans, die mich nach einer erneuten Niederlage so auf dem Platz sehen, enttäuscht von mir sind. Das sieht einfach nicht gut aus“, sagte er. „Ich habe da kein gutes Bild abgegeben und muss mich bei den Leuten, bei denen das schlecht ankam, entschuldigen.“

Am Freitag gegen Nürnberg : So würde unser Fortuna-Reporter aufstellen

Deshalb sei er am Samstagmorgen präventiv auch direkt auf Sportvorstand Klaus Allofs zugegangen, um mit ihm das Gespräch zu suchen. „Ich habe ihm gesagt, dass mir das Leid tut. Ich wollte ihn darüber informieren, dass das so nicht in Ordnung war“, verrät Hoffmann. „Er hat mir Recht gegeben, dass das natürlich kein gutes Bild ist, was ich da abgegeben habe. Er hatte auch vollstes Verständnis dafür, dass das bei den Fans nicht gut ankam. Aber er fand gut, dass ich den Schritt auf ihn zugegangen bin und so klar gesagt habe, dass es absolut ein Fehler von mir war.“