Fortuna-Quiz : Sind Sie fit für den Bundesliga-Restart?

Düsseldorf Ab dem 16. Mai rollt in der Fußball-Bundesliga wieder der Ball. Bis dahin liefern wir einen kleinen Zeitvertreib: Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Fortuna! Hier kommt der fünfte Teil unseres Fortuna-Quiz.

Für die Spieler, die Verantwortlichen und die Fans herrscht seit vergangenem Mittwoch Klarheit: Die Fußball-Bundesliga kehrt am 16. Mai wieder in den Spielbetrieb zurück. Bis dahin bleibt den Klubs noch etwas Zeit, sich einigermaßen adäquat auf den Restart vorzubereiten. Aber auch die Fans können in den kommenden Tagen noch einiges nachholen und so ihre Vorfreude weiter schüren.