Auch Quarshie mit guter Vorstellung Jungprofi Suso trifft beim 2:2 von Fortunas U23 auf Schalke

Doch das sollte nicht der einzige Rückschlag für die Gelsenkirchener in der Schlussphase des ersten Durchgangs bleiben. Nachdem Malik Talabidi in einem Zweikampf mit Suso die Beherrschung verloren und gegen den 18-Jährigen nachgetreten hatte, sah sich Schiedsrichter Lukas Koch dazu gezwungen, den Schalker mit Rot vom Platz zu schicken. In Überzahl rissen die Flingerner dann die Kontrolle an sich und belohnten sich in der 59. Minute mit dem 2:2-Ausgleichstreffer. Nach einem schönen Kombinationsspiel über die linke Seite war es Suso, der Lennard Wagemanns halbhohe Flanke per Volley im Tor unterbrachte.