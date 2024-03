Jungprofi Suso glänzt beim Comeback Zwei Doppelpacker bescheren Fortunas U23 den Sieg gegen Ahlen

In den ersten 45 Minuten taten sich die Hausherren schwer, offensiv in Aktion zu treten. Die fehlende Spielpraxis bei so manchem Spieler blitze immer wieder auf. Trotzdem gingen die Rheinländer mit einer 2:1-Führung in die Kabine, weil sie ihre zwei hochkarätigen Chancen brutal effektiv nutzten. Erst durch Ephraim Kalonji, der in der sechsten Minute von Suso per Traumpass auf Reisen geschickt wurde, Torwart Robin Brüseke umdribbelte und ins freie Tor einschob. Auch beim zweiten Treffer war es Suso, der den blanken Deniz Bindemann im Strafraum fand.