Bild im Netz : Sieht so das neue Fortuna-Ausweichtrikot aus?

Sieht so das neue Fortuna-Ausweichtrikot aus?

Düsseldorf Das Heimtrikot für die kommende Spielzeit hat Fortuna Düsseldorf schon vorgestellt. Heute wird wohl das neue Ausweichtrikot präsentiert.

Fortuna Düsseldorf wird am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr wohl das neue Ausweichtrikot vorstellen. Bei Twitter postete der Verein schon ein erstes Bild des neuen Looks vom Ausrüster Uhlsport.

Demnach tritt Fortuna in der Ferne bald in einem dunklen Rot an. „125 Jahre“ steht unter dem Fortuna-Zeichen auf dem Jersey.