Rückschlag im Abstiegskampf Siegesserie von Fortunas U23 reißt gegen direkten Konkurrenten

Der Beginn der zweiten Hälfte gestaltete sich dann deutlich offener. Zwischenzeitlich sahen 250 Zuschauer ein Spiel, in dem es hin und her ging. Davino Knappe krönte dieses kurze Spektakel beinahe mit seinem zweiten Treffer, nachdem er bereits beim Debüt gegen Wegberg getroffen hatte. Doch sein Abschluss aus zweiter Reihe ging knapp über den Kasten. Besonders die Einwechslung von Kalonji trug Früchte. Der Offensivmann bot sich aus der Zentrale immer wieder kurz an und machte das Spiel schnell. Doch die Fehler in der eigenen Hälfte konnte die Langeneke-Truppe auch in den zweiten 45 Minuten nicht ganz abstellen.