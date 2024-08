Matchwinner in Darmstadt Diese Steigerung will Fortuna-Torhüter Kastenmeier von seinen Kollegen sehen

Entsprechend feiern Mitspieler und Fans auch den „Kraken“ zwischen den Düsseldorfer Pfosten, doch der will davon ein paar Minuten später in der Interviewzone des Stadions gar nichts hören. „Ich bin Torhüter“, sagt Kastenmeier, auf diese Riesenparaden angesprochen, betont knapp. „Das ist mein Job.“ Ein Job, den er an diesem Sonntag in Perfektion erledigt hat – denn letztlich ist es ja eben doch nicht nur diese eine Szene, die seine Leistung ausgemacht hat. Es gab auch deswegen keine weiteren Chancen für Darmstadt, weil Kastenmeier in den übrigen fast 97 Minuten in Gemeinschaftsarbeit mit seinen Feldspielerkollegen keine zuließ.