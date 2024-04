Nach Härtetest in Kaiserslautern Dieses Fortuna-Bollwerk soll auch in Leverkusen halten

„Wir haben immer an uns geglaubt“, versichert Siebert, auch als es auf dem Betzenberg so gar nicht lief. „Das ist auch der Grund, warum wir die Spiele dann drehen, weil wir hundertprozentig an uns glauben.“ Auch in Leverkusen? „Die Vorfreude auf dieses Spiel war die ganze Zeit über schon da“, gibt Siebert zu. „Mit dem Training am Montag geht dann auch die sportliche Vorbereitung los. Dann werden wir sehen, was auf uns zukommt.“ Es wird eine Menge sein, aber Oberdorf und Siebert fühlen sich gewappnet.