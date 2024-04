Letzten fünf Partien Diese Ansage macht Appelkamp für das Saisonfinale von Fortuna

Im Team seien die Ziele klar. „Jeder weiß bei uns, worum es geht. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben und müssen konzentriert bleiben in jeder Aktion. In Wiesbaden sah es in der ersten Halbzeit nicht so konzentriert aus, da hatten wir zu viele einfach Fehler dabei. Solche Dinge tun weh“, erzählt er. „Fürth und danach Schalke, Nürnberg, Kiel und Magdeburg würden das sofort bestrafen. Von daher müssen wir das vermeiden. Aber wir haben uns auch den Respekt erarbeitet. So soll es am Wochenende weitergehen.“