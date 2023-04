Schwierige Rolle im Wartestand Warum Appelkamp bei Fortuna aktuell nicht mehr erste Wahl ist

Bleibt natürlich die Frage, warum es denn aktuell gerade den zweitbesten Scorer des Teams hinter Dawid Kownacki trifft. Kein Thema für den Trainer. „Wir sind die Mannschaft mit den meisten verschiedenen Torschützen, 16 an der Zahl. Das hat auch seine Gründe“, betont Thioune. „Shinta hat natürlich Qualität in seinen Bällen, auch in seinen Standards. Aber Felix Klaus kann das auch, das hat er gegen den HSV gezeigt. Ich muss immer versuchen, das zu entscheiden, was für die Mannschaft am besten ist. Shinta wird seine Minuten wieder kriegen – aber die Scorerquote allein reicht nicht dafür aus, starten zu dürfen.“