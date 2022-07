Fortunas Fanliebling : Appelkamp schließt WM mit Japan nicht aus

Düsseldorf Am Tag nach dem Sieg gegen den SC Paderborn wurde an der Düsseldorfer Arena ein Familientag veranstaltet. Ein besonders beliebter Autogramgeber war dabei Fortuna-Youngster Shinta Appelkamp. Was er zu seinen WM-Aussichten sagt.

Ob Fans oder Verantwortliche – am Ende waren sich alle Fortunen einig: Der Familientag am Samstagmittag war nach dem Sieg am Abend zuvor ein weiteres Wochenend-Highlight für Jung und Alt. Zweiteres gab es übrigens auch am Bierstand vor der Arena – und wurde von den Erwachsenen bei sommerlichen Temperaturen gern als kleine Erfrischung bestellt.

Die jüngeren Fans gaben unterdessen alles, um beim Torwandschießen die Nase vorn zu haben. Vorher konnten sie noch beim öffentlichen Training auf dem Rasen in der Arena einen Blick auf ihre Idole werfen. Die kamen wenig später dann auch zu den Fans und gaben fleißig Autogramme.

Dabei besonders gefragt: Shinta Appelkamp. Der 21-Jährige ist nicht erst seit seinen zwei Vorlagen am Freitagabend gegen den SC Paderborn einer der großen Publikumslieblinge unter den Fans. Das Trikot des Youngsters ist eines der Verkaufsschlager im Düsseldorfer Fanshop. Nur logisch, dass viele der insgesamt 3000 Besucherinnen und Besucher des Familienfestes darauf auch noch eine Signatur ihres Idols wollten.

Um kurz nach 17 Uhr hatten die Profis dann genug Unterschriften verteilt. Für sie ging es ins Wochenende. Am Sonntag ist trainingsfrei. Erst am Montag um 15 Uhr versammelt Trainer Daniel Thioune seine Mannen wieder auf dem Trainingsplatz, um sie für das Spiel im DFB-Pokal gegen die Offenbacher Kickers vorzubereiten.

Für Appelkamp wird es in den kommenden Monaten darum gehen, seine ansteigenden Form weiter zu verbessern. Denn im November steht bekanntlich die Weltmeisterschaft in Katar an. Und dass der Mittelfeldspieler an dieser WM ebenfalls teilnimmt, ist keinesfalls ausgeschlossen. Schließlich kann er weiterhin auch für die A-Nationalmannschaft von Japan nominiert werden.