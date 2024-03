Startelf-Comeback im Testspiel Fortuna-Pechvogel Appelkamp meldet sich zurück und spricht vom Pokalfinale

Dass dem so ist, liegt nahe – und der Ausgang der kommenden Woche tatsächlich auch in den Händen von Appelkamp. Schließlich will er seine Leidenszeit endgültig überwinden. „Es hat viel Geduld dazugehört und war nicht einfach für mich, auch weil es am Ende doch noch ein, zwei Wochen länger gedauert hat als gedacht“, erzählt der 23-Jährige. „Aber bei muskulären Verletzungen kannst du in der Reha so viel machen, wie du willst, das Mannschaftstraining oder ein Spiel kannst du nie abbilden. Jetzt ist – Gott sei Dank – wieder alles gut, und ich hoffe, dass das auch so bleibt.“