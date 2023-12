„Bekommen immer erst in die Fresse“ Appelkamp leitet Fortuna-Wende ein – und spart nicht mit Kritik

Am Ende ging es – wie so oft in letzter Zeit – gut, weil Fortuna sich zur Mitte der Partie fing und die Magdeburger Defensivaussetzer nutzte, um den Rückstand in einen Sieg zu drehen und mit einem positiven Gefühl sowie 30 Punkten in den kurzen Winterurlaub zu gehen. „Uns war wichtig, dass wir mit einem Sieg nach Hause fahren“, erzählte Appelkamp, betonte aber noch einmal: „Wir haben auch unsere Mankos, die wir zum wiederholten Male gezeigt haben und klar ansprechen müssen.“