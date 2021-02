Am Veilchendienstag : Appelkamp ist zurück im Fortuna-Training

Düsseldorf Allzu viele gute Nachrichten konnte Fortuna in den letzten Tagen nicht verbreiten. Ausgerechnet einen Tag vor Aschermittwoch gibt es mal wieder eine: Eigengewächs Shinta Appelkamp meldet sich nach einer Muskelverletzung zurück.

Nach einem trainingsfreien Tag ist es immer so eine Sache, wer sich alles auf dem Übungsgelände einfindet. Hat sich womöglich jemand erkältet, oder hat sich eine Verletzung vielleicht erst mit etwas Verzögerung bemerkbar gemacht? Am Veilchendienstag blieben für Fortuna Düsseldorfs Cheftrainer Uwe Rösler solche negativen Überraschungen freilich aus. Ganz im Gegenteil: Der 52-Jährige durfte einen lang erhofften Rückkehrer begrüßen: Shinta Appelkamp,

Der Mittelfeldspieler hatte sich beim 3:3 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth in der 28. Spielminute einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und war seitdem ausgefallen. Zwar hatte sich die Verletzung als nichts so schwerwiegend herausgestellt wie zunächst befürchtet – mehr als drei Wochen Pause wurden aber schließlich doch daraus.

Wie bitter das Fehlen des Eigengewächses für die Düsseldorfer ist, erwies sich in den Partien ohne ihn. Gegen Fürth (3:3), den Hamburger SV (0:0), bei den Würzburger Kickers (1:2), gegen Holstein Kiel (0:2) und bei Jahn Regensburg (1:1) gelang kein einziger Sieg. Nun war diese Bilanz sicher nicht nur dem Ausfall Appelkamps zuzuschreiben, doch das spielerische Moment in Fortunas Mittelfeld fiel in allen diesen Partien sehr dürftig aus.

Ob es dafür reichen wird, dass der 20-Jährige in der Begegnung mit Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr, Arena) im Kader oder sogar in der Startelf stehen kann, müssen nun die nächsten Trainingstage zeigen. Sicher ist, dass Fortuna nichts überstürzen wird, um keine weitere Verletzung zu riskieren; schließlich hatte Appelkamp in dieser Saison bereits an einer anderen Stelle des Oberschenkels einen Muskelfaserriss erlitten.