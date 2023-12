„Das war eine Ansage“ Warum sich Shinta Appelkamp mit Fortuna als Jäger der Top-Teams wohlfühlt

Shinta Appelkamp hatte Feierabend, und er entschloss sich dazu, die ersten Minuten des selbigen nicht in der Kabine, sondern vor dem Fernseher zu verbringen. Schließlich lief dort ein Fußballspiel, das den Mittelfeldspieler von Fortuna brennend interessierte: das Finale der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien zwischen Deutschland und Frankreich. Also krabbelte Appelkamp in der Interviewzone des Max-Morlock-Stadions unter einer Absperrung hindurch und platzierte sich am Rande des angrenzenden VIP-Bereichs, um dort die letzten Augenblicke des Elfmeterschießens und den Triumph der DFB-Talente zu sehen.