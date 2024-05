Auch wenn es jetzt schon gut läuft Diese Verbesserung fordert Shinta Appelkamp bei Fortuna

Ziel sei es vorher gewesen, „die Serie mit ungeschlagenen Spielen auszubauen, und das hat geklappt. Momentan sind wir einfach in einem Flow, es läuft gut, jeder weiß, was seine Aufgabe ist“. Eine wichtige Feststellung, gerade vor dem happigen Job, der am kommenden Samstag an der Ostsee wartet. „Wir freuen uns schon sehr auf das Spiel in Kiel“, versichert der Mittelfeldspieler. „Die Pause jetzt tut sehr gut, dass wir also freitags gespielt haben und dann erst wieder Samstagabend. Da können wir ein bisschen durchschnaufen. Das Geile an einem Freitagspiel ist sowieso, dass man danach entspannt auf der Couch liegen und alles verfolgen kann.“