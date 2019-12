Auslaufender mit Infront wird nicht verlängert : Fortuna Düsseldorf setzt zukünftig auf Eigenvermarktung

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf will sich in Zukunft selbst vermarkten. Die auslaufende Zusammenarbeit mit Sportmarketing-Unternehmen Infront wird nicht verlängert.

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf setzt von der kommenden Saison an auf eine neues Vermarktungskonzept. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, wird der auslaufende Vertrag mit dem Sportmarketing-Unternehmen Infront nicht verlängert. „Die Eigenvermarktung ist jetzt der nächste logische Schritt in eine erfolgreiche Zukunft. Dass wir diesen Schritt jetzt gehen können und diesen auch beschreiten, ist ein Meilenstein für die Fortuna“, erklärte Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann.