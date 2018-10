Fortuna Düsseldorf setzt gegen Schalke auf eine kompakte Zentrale

Spiel gegen Schalke : Fortuna macht die Mitte zu

Marcel Sobottka soll gegen Schalke für die nötige Stabilität im Spiel sorgen. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat in Nürnberg drei Gegentore bekommen. Das ist zu viel. Gegen Schalke soll die Zentrale deswegen besser gesichert werden. Marcel Sobottka ist die wichtigste Figur dabei.

Sie war die Entdeckung der Partie in Leipzig, und dank der erfolgreichen Premiere mit dem 1:1 beim hochgewetteten Europa-League-Teilnehmer schien sie zugleich eine Dauerlösung werden zu können. Doch zuletzt setzte Fortunas Trainer Friedhelm Funkel nicht mehr auf Fortunas „neue Mitte“, sprich, die Konzentration starker Defensivspieler in der Abwehr- und Mittelfeldzentrale. Der Chefcoach wollte im Aufsteigerduell beim 1. FC Nürnberg mit schnellem Flügelspiel über die Außen Dodi Lukebakio und Takashi Usami zum Erfolg kommen. Das Ergebnis ist bekannt – die Düsseldorfer unterlagen 0:3 und stehen nun im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr) unter Zugzwang.

Vieles spricht jetzt für die Rückkehr zur Kompaktheit in der Spielfeldmitte. Lukebakio und Usami blieben im Max-Morlock-Stadion den Beweis schuldig, wesentlich zu größerer Offensivstärke beitragen zu können. Im Gegensatz dazu setzten die Düsseldorfer gerade in Leipzig mit damals neun vermeintlichen Defensivakteuren zahlreiche Akzente im Spiel nach vorn.

Leipzig könnte daher als Blaupause für die Partie am Samstag dienen, denn wie die Sachsen hat auch der FC Schalke seine Stärken im Spiel nach vorn, wird sich schwerlich wie der „Club“ in der eigenen Hälfte einigeln. Es kommt somit darauf an, das Aufbauspiel der Gelsenkirchener im Zentrum frühzeitig zu stören – eine ideale Aufgabe für Fortunas Mittelfeld-Dreigestirn Marcel Sobottka, Alfredo Morales und Matthias Zimmermann. Wobei Vertretungs-Kapitän Sobottka sich wie gewohnt immer wieder zwischen die Innenverteidiger Kaan Ayhan und Marcin Kaminski fallen lassen kann, so dass situationsbedingt die beim 1:1 in Leipzig so erfolgreiche Fünferkette zum Einsatz käme.

Ebenso könnte Funkel aber auch von vornherein drei Innenverteidiger aufbieten, wobei in Abwesenheit des immer noch an den Folgen einer Gehirnerschütterung leidenden Andre Hoffmann Routinier Adam Bodzek diesen Job übernähme. Das eröffnete die Möglichkeit, Zimmermann rechts verteidigen zu lassen und dem zuletzt überspielt wirkenden Jean Zimmer eine Pause zu gönnen.

