Fortuna Düsseldorf setzt Dauerkarten-Verkauf 18/19 wegen massiver Serverprobleme aus

Düsseldorf Dass die Vorfreude auf die Fußball-Bundesliga bei Fortunas Anhängern enorm ist, war zu vermuten. Jetzt gibt es den Beweis: Der Dauerkarten-Verkauf wurde ausgesetzt, weil zu viele Mitglieder gleichzeitig auf den Server zugegriffen haben.

Der Dauerkarten-Vorverkauf für Mitglieder war von Dienstag (Beginn 10 Uhr) bis einschließlich Sonntag (23:59 Uhr) angesetzt. Doch bereits am ersten Tag ging plötzlich gar nichts mehr. „Wegen massiver Serverprobleme musste Fortuna Düsseldorf am heutigen Dienstag, 22. Mai, den Vorverkauf der Mitglieder-Dauerkarten vorläufig aussetzen“, heißt es in einer Stellungnahme auf Fortunas Homepage. Die Schuld daran trägt nach Vereinsangaben der IT-Dienstleister LMS: „Trotz wochenlanger Testphase ist es dem technischen Dienstleister LMS nicht gelungen, für einen reibungslosen Ablauf des Vorverkaufs zu sorgen. LMS erklärte in einer ersten Stellungnahme, dass es zu Komplikationen in der IT-Infrastruktur gekommen sei und versprach, das Problem so schnell wie möglich zu lösen.“ LMS arbeitet mit Hochdruck an der Lösung und ist bemüht, dass die Mitglieder bereits am Dienstagabend wieder auf den Shop zugreifen können.