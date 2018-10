Fortuna Düsseldorf: Sechs Spieler fallen für Schalke aus, zwei kehren zurück

Fortuna-Lazarett lichtet sich nur langsam : Sechs Spieler fallen aus, zwei kehren zurück

Andre Hoffmann muss auf Grund einer Gehirnerschütterung weiterhin pausieren. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Es braucht noch eine Menge Geduld, bis sich der Krankenstand bei Fortuna auf ein Normalmaß reduziert haben wird. So geht der Bundesliga-Aufsteiger mit einer ganzen Reihe von verletzten und angeschlagenen Spielern in die Trainingswoche, die am Samstag (15.30 Uhr) mit der wichtigen Partie gegen den FC Schalke 04 endet.

Besonders bitter ist dabei, dass Andre Hoffmann noch immer nicht mit den Kollegen arbeiten kann. Der Innenverteidiger zeigte sich nach seiner Gehirnerschütterung zwar bereits Mitte vergangener Woche guten Mutes, dass er gegen die Gelsenkirchener wieder zum Kader gehören könnte, doch erwies sich diese Zuversicht als Trugschluss. Fortunas medizinische Abteilung setzt weiterhin auf Vorsicht und weist auf die Gefahren von Kopfverletzungen hin – der Verein teilte mit, dass nach der Länderspielpause mit Hoffmanns Comeback im Mannschaftstraining zu rechnen sei. Bereits jetzt ist es fast vier Wochen her, dass sich der 25-Jährige im Training die angeblich nur leichte Gehirnerschütterung zuzog.

Auch von den anderen Langzeitverletzten kommt niemand zurück. Torwart Raphael Wolf laboriert weiterhin an seinen Nackenproblemen. Diese sind so schlimm, dass er als Folge unter anderem unter Schwindelsymptomen leidet und daher nicht trainieren kann. Gegen Schalke wird also wieder Jannick Theißen auf der Bank sitzen. Kapitän Oliver Fink dreht wegen seiner langwierigen Achillessehnenbeschwerden nur Laufrunden, Diego Contento, dessen Kreuzbandriss am Montag erfolgreich operativ geflickt wurde, Tim Wiesner (Schambeinentzündung) und Kenan Karaman (Muskelfaserriss im Oberschenkel) pausierten am Dienstagmorgen noch.

Immerhin ist aber Benito Raman auf den Traingsplatz zurückgekehrt. Wegen einer Knieverletzung im Spiel gegen Bayer Leverkusen war der Belgier ausgewechselt worden und hatte die Reise nach Nürnberg nicht mitmachen können. Nun ist er wieder fit, konnte alle Übungen absolvieren.

Frohen Mutes ist auch Marcel Sobottka, der gegen den 1.FC Nürnberg passen musste. "Von jetzt auf gleich hatte ich vor dem Spiel im Hotel in Nürnberg Magen-Darm-Probleme", sagt er. "Ich hoffe, dass ich ab Mittwoch wieder trainieren kann, und es bis zum Spiel gegen Schalke reicht. Gegen meinen alten Klub will ich unbedingt dabei sein." Am Dienstag machte der defensive Mittelfeldspieler nur ein leichtes Lauftraining. An seiner Seite trabte auch Alfredo Morales. Der frühere Ingolstädter soll ebenfalls am Mittwoch mit der Vorbereitung auf das Schalke-Spiel beginnen können. Am Dienstag wurde er wegen einer Erkältung noch geschont.