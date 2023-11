Unterwegs im Auftrag der Nation Diese sechs Fortuna-Profis fahren auf Länderspielreise

Tanaka ist mit den Samurai Blue am Donnerstag (11.02 Uhr) in der zweiten Runde der WM-Qualifikation im westjapanischen Suita gegen Myanmar gefordert, ehe am kommenden Dienstag (15.45 Uhr) in Saudi-Arabien die Partie gegen Syrien ansteht. Ebenfalls in Fernost wird Uchino gefordert sein, anders als seine Teamkameraden aber nur einmal: am Samstag (sechs Uhr) gegen die U22 von Argentinien. Johannesson trifft derweil mit Island in der EM-Qualifikation auf die Slowakei (Donnerstag) und auf Portugal (Sonntag, jeweils 20.45 Uhr).