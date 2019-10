Bei der 0:2-Niederlage in Paderborn : Fortuna enttäuscht spielerisch auf der ganzen Linie

Foto: dpa/Friso Gentsch Niko Gießelmann (li.) und Dawid Kownacki von der Fortuna.

Paderborn Kämpferisch kann man Fortuna Düsseldorf bei der 0:2-Niederlage in Paderborn wenig vorwerfen. Spielerisch jedoch zeigt die Mannschaft streckenweise ein erschreckendes Niveau und erzielt zum ersten Mal seit 17 Ligaspielen keinen Treffer.

Auf der Tribüne schlägt Fortunas versammelte Führungscrew die Hände über den Köpfen zusammen. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann, die Aufsichtsratsmitglieder Reinhold Ernst, Carsten Knobel, Dirk Böcker und Sebastian Fuchs. Soeben hat Adam Bodzek eine hundertprozentige Chance vergeben, den Ball freistehend aus 13 Metern hoch über das Tor gedroschen. Es wäre der Führungstreffer zum 1:0 beim SC Paderborn gewesen, und im Nachhinein wird klar, dass es eine Schlüsselszene der Partie war. Denn im Gegenzug machen die zuvor ganz schwachen Ostwestfalen ihrerseits das erste Tor – und am Ende gewinnt der zuvor sieglose Tabellenletzte mit 2:0.

Mit das Schlimmste aus Düsseldorfer Sicht ist dabei, dass der Sieg des SCP unterm Strich sogar verdient ist. „Das war ein lethargischer Auftritt“, sagte Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel, „Uns hat es an allem gefehlt. So darf man in Paderborn nicht auftreten.“ Wohl wahr, denn mit dieser Pleite hat Fortuna ihre Situation im Abstiegskampf drastisch verschärft. Nur eine Woche, nachdem der 1:0-Erfolg über Mainz noch den Eindruck erweckt hatte, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg sei.

„Das fühlt sich nicht gut an heute“, gab Bodzek zu, der als Vertreter des rekonvaleszenten Kapitäns Oliver Fink erneut die Spielführerbinde trug. „Wir haben nicht genug ins Spiel nach vorn investiert.“ Über seine dicke Chance kurz vor dem Paderborner 1:0 sagte Bodzek: „Der Ball springt kurz vor mir ganz blöd auf, deshalb rutscht er mir über den linken Fuß ab.“ Wenige Augenblicke später segelte die Kugel dann unerreichbar für Torhüter Zack Steffen ins Fortuna-Tor, abgefeuert von Abdelhamid Sabiri. „Ein Sonntagsschuss“, sagte Gästetrainer Friedhelm Funkel, „der uns für unsere Passivität bestraft hat.“

Es wäre jetzt freilich auch falsch, die ganze Schuld an der Niederlage Bodzek in die Schuhe zu schieben, denn der zentrale Mittelfeldspieler gehörte ansonsten noch zu den Besten in den weiß-roten Trikots – freilich auf insgesamt niedrigem Niveau. Insofern mutete es schon seltsam an, dass Innenverteidiger Andre Hoffmann kommentierte: „Man darf das Spiel jetzt auch nicht schlechter machen, als es war.“ Das würde angesichts der spielerisch über weite Strecken erschreckenden und an Harmlosigkeit kaum noch zu überbietenden Vorstellung der Gäste auch schwer fallen – nur meinte Hoffmann sein Zitat nicht in diesem Sinne.

Zu Hoffmanns Ehrenrettung muss man jedoch anführen, dass der 26-Jährige lediglich die kämpferische Komponente bei seinem Team positiv herausstellen wollte. An dieser gab es in der Tat erneut wenig auszusetzen, aber in Sachen Spielaufbau, Chancenkreation und -verwertung ließ Fortuna nahezu alles vermissen. Deshalb reagierten die Fans auch nicht mehr einhellig positiv, als die Spieler nach dem Abpfiff in die Gästekurve gingen. „Die meisten haben uns Mut zugesprochen“, berichtete Hoffmann, „aber es gab zum ersten Mal in dieser Saison auch härtere Kritik. Die haben wir uns heute aber auch verdient.“

Stimmt, und auch Funkel machte da allenfalls in der zweiten Hälfte Abstriche, in der seine Mannschaft wenigstens etwas mehr Zug zum Tor entwickelte, dabei aber äußerst harmlos blieb. Dafür erhöhte Paderborn, das leidenschaftlich kämpfte, aber spielerisch ebenfalls kein Bundesliga-Niveau erreichte, durch einen Kopfball von Sebastian Schonlau auf 2:0. Fortuna blieb dagegen zum ersten Mal seit 17 Ligaspielen ohne Tor und verpasste damit die Einstellung des Vereinsrekords.