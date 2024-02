Irre Statistik, bedenklicher Trend Wenn nur die zweite Hälfte zählen würde, wäre Fortuna schon fast aufgestiegen

Yannik Engelhardt hatte antizipiert, was da kommen würde, und war schneller. „Der Frust ist schon groß nach so einer ersten Hälfte, nach mal wieder so einer ersten Hälfte“, sagte der Mittelfeldspieler von Fortuna nach der 3:4-Niederlage in Paderborn am Sonntag. „Sie brauchen mich aber nicht zu fragen, warum es immer ausgerechnet die ersten Hälften sind. Ich habe keine Antwort darauf.“ Engelhardt meinte das gar nicht patzig, es war schlicht eine Feststellung von Tatsachen und der Ausdruck von Ratlosigkeit.