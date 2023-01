Schock bei Fortuna Kownacki muss Training mit Knieverletzung abbrechen

Das sah gar nicht gut aus! Nach dem Trainingslager in Marbella versammelte Trainer Daniel Thioune seine Mannschaft zum ersten Mal wieder in deutschen Gefilden. Am Dienstagnachmittag trainierte Fortuna wieder im kalten Düsseldorf-Stockum. Mit dabei war auch wieder Dawid Kownacki, der sich während der Einheit allerdings so schwer verletzte, dass er die Trainingseinheit vorzeitig abbrechen musste.