Fortuna Düsseldorf: Schmerzhafte Erfahrungen mit dem Videobeweis

Düsseldorf Für den Bundesliga-Aufsteiger ist das technische Hilfsmittel der Referees noch neu. Bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg freundeten sich die Düsseldorfer ganz sicher nicht mit den Entscheidungen per Bildschirm an.

„Sowas kann man schneller klären“, schimpfte Fortunas Angreifer Rouwen Hennings. „Dann muss es ein klares Ja oder Nein geben, das muss nicht so lange dauern.“ Zudem ärgerte Hennings, dass Schmidt einen Ausrutscher von Hinteregger als Foul des Düsseldorfers wertete, so dass Kenan Karamans vermeintliches 2:1 keine Anerkennung fand. „Ich bin der Meinung, dass ich Hinteregger nicht gefoult habe“, versicherte der Stürmer. Eine Videoüberprüfung fand erneut nicht statt – Fortuna musste sich also auch in dieser Hinsicht erst einmal schmerzhaft an die Bundesliga gewöhnen. Es ehrte jedoch alle Beteiligten, dass sie in diesen strittigen Szenen keine Ausflüchte für die Niederlage suchten. Den Grund machten die Fortunen eher an der eigenen Naivität fest, und die lässt sich sicher eher beheben als der Ärger um den Videobeweis.