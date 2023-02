Drei Szenen nach Pokal-Aus im Fokus Warum sich Schiedsrichter Jöllenbeck bei Pfiff gegen Fortuna schlecht fühlte

Spannend ist es, den Gedanken mal weiterzuführen. Was könnten mögliche Bestrafungen sein, die nicht dazu führen, dass sich das ganze Stadion erhebt und für den Übeltäter applaudiert, weil der sich für seine Mannschaft geopfert hat? Von Fair-Play ist bis hierhin noch keine Rede gewesen. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen – kein Vorwurf an Flick. Die Regeln sind eben so, wie sie sind. Sie offenbaren nur an dieser Stelle eine Schwäche. Eine Idee: In so einem klar erkennbaren Fall auf Elfmeter entscheiden, unabhängig davon, dass der Kontakt nicht im Strafraum gewesen ist. Dort wiederum hätte Flick dann übrigens kein Rot gesehen, weil der Strafstoß dann als höher zu wertende Strafe angesetzt worden wäre.