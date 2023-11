Beim Fortuna-Spektakel im Pokal Warum der schlechteste Akteur auf dem Platz für kein Team spielte

Auf – zumindest annähernd – derselben Wellenlänge waren Daniel Thioune und Alexander Sather am Dienstagabend nur in einer Situation. Irgendwann in der ersten Hälfte. Der Ball war beim 6:3-Pokalsieg nach Verlängerung gegen die SpVgg Unterhaching nach einem Klärungsversuch der Hausherren auf Höhe der Mittellinie mit voller Wucht an den Kopf von Fortunas Trainer geklatscht. Der zuckte nach dem Aufprall jedoch nicht einmal kurz zusammen, sondern stand aufrecht in seiner Coachingzone, als sei die Kugel meterweit an ihm vorbeigeflogen. Doch Schiedsrichter Sather schien sich Sorgen zu machen.