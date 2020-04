Aufruf zum 125-jährigen Vereinsjubiläum : Schicken Sie uns Ihre schönsten Fortuna-Fotos

Düsseldorf Geburtstage in Zeiten von Corona sind komplex. Ausgelassene Feiern sind nicht möglich. Das gilt auch für Fortuna Düsseldorf. Der Verein feiert am Dienstag sein 125-jähriges Bestehen. Wir möchten naürlich gratulieren – und Sie können dabei mithelfen.

Eigentlich wollte der Verein sein 125-jähriges Bestehen am kommenden Dienstag mit einer großen Feier in verschiedenen Altstadt-Kneipen begehen. Doch das muss ausfallen. Also orientiert sich der Klub um.