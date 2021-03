Nach „Sport Bild“-Informationen : Schalke soll an diesem Fortuna-Stürmer interessiert sein

Foto: dpa/Marius Becker 37 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Düsseldorf Der FC Schalke 04 plant bereits den Kader für den Neuaufbau in der Zweiten Liga. Nun soll auch ein Stürmer von Fortuna Düsseldorf in das Visier der Königsblauen geraten sein. Welcher das ist.

Der FC Schalke 04 plant nach der bisherigen Katastrophen-Saison bereits den Neuaufbau in der Zweiten Liga. Nach zehn Punkten nach 26 Spielen glauben wohl nur noch die allergrößten Optimisten daran, dass doch noch der Klassenerhalt in der Bundesliga erreicht werden kann.

Wichtig wird natürlich vor allem sein, einen zuverlässigen Torjäger in den eigenen Reihen zu haben. Daher soll nun die Taskforce „Kaderplanung“ um Interimschef Peter Knäbel, U19-Coach Norbert Elgert und Ex-Torwart Mathias Schober drei Angreifer auserkoren haben, die Schalke zurück in die Beletage des deutsche Fußballs schießen sollen. Das berichtete am Mittwoch die „Sport Bild“.

Demnach sollen die Gelsenkirchener an Simon Terodde vom Hamburger SV, Serdar Dursun vom SV Darmstadt 98 und Kenan Karaman von Fortuna interessiert sein. Bei allen drei Stürmern läuft der Vertrag am Ende der laufenden Saison aus. Terrodes Umfeld soll sogar bereits vom damaligen Schalker Sportvorstand Jochen Schneider kontaktiert worden sein, um einen möglichen Wechsel auszuloten. Nachdem Schneider Ende Februar allerdings seinen Platz räumen musste, seien „die Verhandlungen erkaltet“. Zudem vermutet die „Sport Bild“, dass der 33-Jährige ein üppiges Jahresgehalt in Höhe von etwa einer Million Euro fordern würde.

Foto: Frederic Scheidemann 24 Bilder Das ist Kenan Karaman

Da dürfte Fortunas Karaman definitiv günstiger zu haben sein. Allerdings reicht auch seine Torquote bei weitem nicht an die des Hamburger Stürmers heran. In der laufenden Saison traf der türkische Nationalspieler in 23 Pflichtspielen sieben Mal. Neben Schalke sollen auch türkische und italienische Klubs an den Diensten des 27-Jährigen interessiert sein. Eine Verlängerung bei Fortuna erscheint daher unwahrscheinlich.