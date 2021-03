Nach 34 Jahren : Diesen alten Fortuna-Negativrekord hat Schalke gebrochen

Düsseldorf Der FC Schalke 04 spielt bislang eine Saison des Grauens. Nach dem 0:5-Debakel beim VfL Wolfsburg hat die Elf von Trainer Dimitrios Grammozis einen alten Negativrekord geknackt. Der wurde damals ausgerechnet von Fortuna aufgestellt. Vor 34 Jahren.

Es gibt Statistiken, von denen weiß man erst, dass sie existieren, wenn man sie sieht. Fortunas alter Negativrekord in der Fußball-Bundesliga ist eine solche. In der Saison 1986/87 wurde der Rekord aufgestellt. Fortuna kassierte am 32. Spieltag am Gladbacher Bökelberg ihre Gegentore 85, 86, 87 und 88 – und musste damit schlussendlich eine Tordifferenz von minus 50 ihr Eigen nennen.