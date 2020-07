Wegen Corona-Pandemie : Fortuna verzichtet auf Trainingslager in Maria Alm

Fortuna verzichtet auf Trainingslager in Maria Alm

Düsseldorf Erstmals seit sechs Jahren wird sich Fortuna nicht in Maria Alm auf die neue Saison vorbereiten. Wegen der Corona-Pandemie haben die Düsseldorfer das Trainingslager abgesagt. Aktuell sucht man nach einer Alternative.

Es ist mittlerweile fast schon Tradition, dass sich Fortuna Düsseldorf im Sommer in Maria Alm auf die neue Saison vorbereitet. Seit 2011 war der Zweitligist bereits acht Mal in der in der österreichischen Region Hochkönig zu Gast. Das auch für dieses Jahr geplante Trainingslager wurde nun allerdings abgesagt. Die Folgen der Corona-Pandemie lassen ein Trainingslager, wie es die Fortunen gewohnt sind, nicht zu.