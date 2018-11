Kommentar zum 4:1-Sieg gegen Hertha: Ruhe bei Fortuna zahlt sich aus

Düsseldorf Trotz sechs Niederlagen in Folge ist bei Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf niemand durchgedreht. Nur so war der 4:1-Erfolg über Hertha BSC möglich. Ein Kommentar.

Jean Zimmer war es ein Bedürfnis, die Ruhe bei Fortuna zu loben. „Da kann ich dem ganzen Verein und seinem Umfeld nur ein Riesenkompliment aussprechen“, sagte der Außenbahnspieler nach dem 4:1-Erfolg über Hertha BSC. „Trotz sechs Niederlage in Folge ist hier nie Kritik am Trainer aufgekommen und auch nie überzogene Kritik an der Mannschaft. Dafür ein riesenfettes Dankeschön.“ Trainer Friedhelm Funkel ergänzte: „Es war schon prima, wie unsere fantastischen Zuschauer uns in der sehr kritischen Phase unterstützt haben. Das ist ein Miteinander, wie ich es in meiner Karriere selten erlebt habe.“