Zum Start in die Trainingswoche Dieser Fortuna-Kollege macht Florian Kastenmeier richtig Freude

Stichwort Statistik: Überwog am Sonntag bei ihm die Freude, dass keiner der sechs Konkurrenten gewonnen hatte – oder der Ärger darüber, selbst eine große Chance ausgelassen zu haben? „Ich habe mich am Sonntag gar nicht um die anderen Spiele gekümmert, lieber die Zeit mit der Familie genutzt“, antwortet der 26-Jährige darauf. „Ich musste den Kopf nach dem Spiel in Hannover freibekommen. Das hat mir nach dem Karlsruhe-Spiel gut getan, und das war auch jetzt wieder so. Es ist schon so, wie Christos Tzolis gesagt hat: Wenn du nicht gewinnst, kannst du nicht aufsteigen, und dann brauchst du auch nicht auf die Tabelle zu gucken. Aber vielleicht gucke ich ja am Samstag auf die Tabelle.“