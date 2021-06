Beim Spiel der U23 : Emotionale Rückkehr der Fans ins Paul-Janes-Stadion

Düsseldorf Beim 1:1 der „Zwoten“ gegen den SV Rödinghausen durften erstmals seit Oktober wieder Fans ins Paul-Janes-Stadion. Was Trainer Nico Michaty und seine Spieler zur erfolgreichen Zuschauerrückkehr sagen.

Der ganz große Zuschauermagnet war Fortunas Regionalliga-Mannschaft in den vergangenen Jahren nie. Dafür gab es einen triftigen Grund: Der Verband setzte die Partien der „Zwoten“ meist parallel zu den Spielen der Profis an, um die aktive Fanszene fernzuhalten. Deshalb bewegte sich der Besucherschnitt stets im niedrigen dreistelligen Bereich – und es gab sogar Tage, an denen nicht einmal hundert Fans ins Paul-Janes-Stadion kamen.