Rückkehr an die Arena : Fortunas Stückchen Normalität

Fortuna-Kleingruppe im Stangenwald: (von links) Kaan Ayhan, Nana Ampomah und Mathias „Zanka“ Jørgensen. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Ab Montag kehrt Cheftrainer Uwe Rösler mit dem Kader des Bundesligisten aus dem Nachwuchsleistungszentrum in Flingern wieder in den Arena-Sportpark zurück. Es ist der nächste Schritt Richtung Neustart.

Bis vor ein paar Wochen hätte kein Fortuna-Anhänger bei dieser Nachricht auch nur die Augenbraue ein wenig hochgezogen. Ab Montag trainiert der Bundesliga-Kader im Arena-Sportpark – na und? Doch in den Tagen der Corona-Pandemie ist nichts mehr wie vor ein paar Wochen. Die Rückkehr auf das Trainingsgelände neben der Arena ist für Fortuna weit mehr als eine kleine Randnotiz, sie ist eine Annäherung an die Normalität, ein weiterer Schritt in Richtung Neustart der gesamten Liga.

Vor zwei Wochen, am 6. April, hatten die Düsseldorfer den ersten Schritt auf diesem Weg gemacht. Nachdem die Politik grünes Licht für das Training in Kleingruppen gegeben hatte, versammelte Cheftrainer Uwe Rösler seine Truppe – freilich zunächst in kleinen Einheiten von zwei bis drei Profis – im Nachwuchsleistungszentrum am Flinger Broich. Eben weil dort bessere Möglichkeiten bestehen, die individuell anreisenden Spieler in separaten Umkleiden und Duschräumen unterzubringen und überhaupt das Abstandhalten zu ermöglichen.

Info Die Lage für Fortuna in der Bundesliga Vergangenheit Bereits seit

43 Tagen ruht für die Düsseldorfer der Ball: Das 1:1 beim Konkurrenten Mainz 05 am 8. März war ihr bislang letzter Einsatz. Zukunft Neun Spiele stehen aus, um vier Punkte Rückstand auf Mainz aufzuholen. Der Vorsprung auf Platz 17 beträgt vier Zähler.

Obwohl noch nicht an „richtige“ Trainingsspiele mit Zweikämpfen zu denken war, wirkte die gemeinsame Arbeit mit Kollegen für die seit Wochen in den eigenen vier Wänden gefangenen Profis schon wie die Neuerfindung des Rades. Der Spaß am gemeinsamen Arbeiten war bei aller Intensität an den Gesichtern abzulesen, und nun erhofft sich die sportliche Führung einen weiteren Schub. „Es wird ein bisschen so sein, als kämen wir nach Hause“, sagt Rösler, „auch wenn unser Training natürlich weiterhin in Gruppen stattfinden muss.“ Aber in nicht mehr ganz so kleinen: Auf der Zielgeraden der Zeit in Flingern arbeitete der Bundesligist in Sechsergruppen – in denen allerdings immer noch penibel auf den Abstand untereinander geachtet wurde. Zweikämpfe blieben somit tabu.

Fortuna trainiert in Sechser-Gruppen.

„Ein großes Lob gilt meiner Mannschaft, die sich in den letzten zwei Wochen sehr diszipliniert verhalten hat und der besonderen Situation im Hinblick auf alle Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen gerecht geworden ist“, ergänzt der Chefcoach. „Das ist Grundvoraussetzung dafür, dass die Stadt und wir uns eine Rückkehr zur Arena zutrauen.“ Die vier Trainingsplätze im Arena-Sportpark böten mehr Möglichkeiten und Fläche, teilte der Verein mit, und das Gelände bleibe zum Schutz vor Infektionen ebenso für die Öffentlichkeit gesperrt wie das NLZ. Spieler und Trainer nutzen alle Kabinen in und um die Arena, um den nötigen Abstand untereinander zu wahren; bei aller Freude über die Heimkehr nach Stockum werden es ab Montag also beileibe noch keine normalen Verhältnisse. So wie der Fußball noch weit von Normalität entfernt ist.