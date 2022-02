Sonntag in der Regionalliga : Das macht Fortunas heiße Duelle mit Rot-Weiss Essen aus

Foto: Horstmüller 22 Bilder Heiße Duelle zwischen Fortuna und RWE

Update Essen/Düsseldorf Es ist „nur“ die U23, die da am Sonntag bei Rot-Weiss Essen antritt. Doch das kühlt die großen Emotionen, die die Vergleiche von Düsseldorfern und Essenern begleiten, kaum ab. Wir blicken zurück auf besondere Duelle der jüngeren Vergangenheit – und das turbulente Hinspiel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Dinkelborg

Die Mutter aller Derbys ist es gewiss nicht, doch reichlich Brisanz birgt das Duell zwischen Fortuna und Rot-Weiss Essen stets. Besonders wohlgesonnen sind sich die Fanlager beider Vereine schließlich nicht, und auch auf dem Rasen geht es häufig heiß her: sowohl in den Ligaspielen der „Zwoten“ gegen die Essener als auch im DFB-Pokal zwischen Fortunas Profis und dem Rivalen aus dem Ruhrgebiet. Am Sonntag (14 Uhr, Stadion an der Hafenstraße) begegnen sich beide Klubs erneut in der Regionalliga. Wir blicken deshalb auf einige der vergangenen Partien zurück – unter anderem auf das turbulente Hinspiel.

27. Oktober 2021, Regionalliga, Fortuna II – Rot-Weiss Essen 3:3. Zum ersten Mal seit langer Zeit war das Paul-Janes-Stadion wieder prächtig gefüllt. 1480 Zuschauer hatten sich am Flinger Broich eingefunden – etwas mehr als die Hälfte hielt es mit den Essenern. Doch die Gästefans verstummten schnell. Die „Zwote“ düpierte den Aufstiegsaspiranten in der Anfangsphase und konterte ihn nach Belieben aus. Nach 18 Minuten lag das Team von Trainer Nico Michaty durch ein Tor von Tim Köther und einen Doppelpack von Lex-Tyger Lobinger mit drei Treffern vorne. Anschließend drehte sich der Spieß jedoch: Simon Engelmann, Zlatko Janjic und Erolind Krasniqi glichen bis zur 75. Minute aus. Letztlich wurde es ein leistungsgerechtes Remis und in jedem Fall ein wahres Fußballfest für jeden neutralen Besucher.

26. Februar 2021, Regionalliga, Fortuna II – Rot-Weiss Essen 3:0. Freitagabend, Flutlicht, Festtagsstimmung – zumindest aus Düsseldorfer Sicht. Mehr als ein Jahr lang hatten die Essener kein Pflichtspiel verloren, bevor sie an den Flinger Broich reisten. Die Michaty-Truppe bot dem haushohen Favoriten beeindruckend die Stirn, kämpfte leidenschaftlich und nutzte ihre raren Chancen eiskalt. Vincent Schaub, Lex-Tyger Lobinger und Moritz Montag führten die „Zwote“ zum Sieg. Allein die Geisterkulisse trübte den rundum gelungenen Tag. Im Aufstiegsrennen gerieten die Gäste aus Essen nach dieser Partie indes aus der Spur und mussten der U23 von Borussia Dortmund letztlich den Vortritt lassen.

23. Dezember 2020, DFB-Pokal, Rot-Weiss Essen – Fortuna 3:2. Wer es mit Fortuna hält, würde dieses Erlebnis am liebsten für immer aus seiner Erinnerung verbannen. Im Stadion Essen, dessen Rasen eher einem landwirtschaftlichen Acker denn einem Fußballfeld glich, blamierte sich die Truppe von Ex-Trainer Uwe Rösler bis auf die Knochen. Sie leistete sich abenteuerliche Fehler und wirkte uninspiriert. Gleichwohl erzielte sie durch Rouwen Hennings zwei Tore, doch selbst die reichten gegen den Viertligisten nicht.

2. Oktober 2020, Regionalliga, Rot-Weiss Essen – Fortuna II 2:0. Der Abend begann für die „Zwote“ schon denkbar schlecht. Eine Stunde vor dem Anpfiff trudelte eine Nachricht ein, die den gesamten Ablauf durcheinanderwirbelte: Routinier Oliver Fink konnte im Online-Spielbericht nicht dem Kader hinzugefügt werden, offenbar aufgrund eines technischen Fehlers. Später stellte sich heraus, dass Trainer Michaty den Mittelfeldspieler tatsächlich hätte einsetzen dürfen, das Risiko war ihm unmittelbar vor der Partie jedoch zu groß. Die „Zwote“ musste personell kurzfristig umbauen und kassierte eine berechtigte Niederlage.

26. Oktober 2019, Regionalliga, Fortuna II – Rot-Weiss Essen 0:1. Viel hatte die Michaty-Elf nicht falsch gemacht an diesem Herbstsamstag. Obwohl ihr zu dieser Zeit arge Leistungsschwankungen zu schaffen machten, hielt sie gegen den Favoriten tapfer mit. Lediglich eine Situation ließ das Pendel zugunsten der Essener ausschlagen und führte zu einer ärgerlichen Niederlage: Knapp eine Stunde war gespielt, als Innenverteidiger Tim Oberdorf – damals erst wenige Monate bei der „Zwoten“ – eine flache Hereingabe unglücklich ins eigene Tor bugsierte.

18. Mai 2019, Regionalliga, Fortuna II – Rot-Weiss Essen 1:1. Letzter Spieltag der Saison: Die Flingerner hatten eine Woche zuvor dank eines torlosen Unentschiedens beim TV Herkenrath die Klasse gehalten, auch für Essen ging es nur noch um die goldene Ananas. Joshua Endres, der später zu RWE wechselte, brachte die „Zwote“ in Führung. Nicolas Hirschberger, der inzwischen das Fortuna-Trikot trägt, glich wenige Minuten vor dem Schlusspfiff aus. Die Protagonisten konnten mit dem Remis leben und verabschiedeten sich in die Sommerpause.

10. November 2018, Regionalliga, Rot-Weiss Essen – Fortuna II 1:3. Es war ein besonderer Tag für Kianz Froese und Taylan Duman. Froese erzielte damals nicht nur den raschen Ausgleich, sondern schnürte kurz vor dem Ende einen Doppelpack und beseitigte jegliche Zweifel am Überraschungssieg der „Zwoten“. Duman – inzwischen Zweitliga-Profi beim 1. FC Nürnberg – legte den ersten Treffer vor und erzielte die 2:1-Führung mit einem sehenswerten Freistoß selbst. Den mehr als 5000 Zuschauern im Stadion Essen hatte es die Laune verhagelt, in den letzten Minuten machte sich auf den Rängen betretenes Schweigen breit.

9. August 2015, DFB-Pokal, Rot-Weiss Essen – Fortuna 1:3 n.E. Michael Liendl sorgte für die Erlösung. Sein verwandelter Elfmeter beendete den Pokalkrimi an der Hafenstraße und bewahrte Fortuna vor dem dritten Erstrunden-Aus in Folge. Zwei Essener hatten den Ball vom Punkt aus über das Tor gejagt, einmal parierte Keeper Lars Unnerstall. Für den Zweitligisten – damals von Frank Kramer trainiert – behielten neben Liendl auch Karim Haggui und Christian Strohdiek die Nerven, während Mike van Duinen und Didier Ya Konan scheiterten. In der regulären Spielzeit waren keine Treffer gefallen, Lukas Schmitz hatte die Gelb-Rote Karte gesehen.