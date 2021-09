Jubiläum von RP-Reporter : Meine 50 Jahre mit Fortuna Düsseldorf

Lasst doch mal die Kleinen nach vorne: Fortuna-Fans am Flinger Broich 1971. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Special Düsseldorf 1. September 2021: Im Grunde kein besonderes Datum in der Weltgeschichte – aber für unseren Fortuna-Reporter Bernd Jolitz schon. Denn genau 50 Jahre zuvor ereignete sich etwas, das sein Leben veränderte. Am Flinger Broich in Düsseldorf.