Vor Startelf-Comeback gegen Paderborn Fortunas Hennings will es seinen Kritikern zeigen

Am kommenden Freitag wird Kownacki aber nicht mit von der Partie sein. Gegen Magdeburg sah der Pole seine fünfte Gelbe Karte und ist damit gesperrt. Gut möglich also, dass der 35-jährige Hennings mal wieder von Beginn an zeigen darf, was noch in ihm steckt. „Ich lese manchmal, dass ich vielleicht gar nicht mehr das Zeug dazu habe, von Beginn an zu spielen“, sagt er. „Das sehe ich nicht so. Ich fühle mich super und habe die komplette Vorbereitung mitgemacht. Ich bin bereit für das Spiel.“