Entscheidung offiziell Hennings verlässt Fortuna – und wird bald zurückkehren

Vor knapp sieben Jahren war Hennings zunächst auf Leihbasis vom damaligen englischen Erstligisten FC Burnley zu Fortuna gewechselt. Anschließend wechselte er ohne Ablöse fest an den Rhein. In Düsseldorf hat sich der 35-Jährige zu den erfolgreichsten Stürmern der Vereinshistorie aufgeschwungen, ist Fortunas Rekordtorschütze in der Zweiten Liga und hat 84 Tore in 277 Pflichtspielen erzielte. Unvergessen: Der Treffer zum 2:1-Sieg in Dresden, mit dem der Linksfuß die Rot-Weißen vor fünf Jahren in die Bundesliga geschossen hat.