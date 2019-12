Fortunas Thema der Woche : Rouwen Hennings und die Nationalmannschaft

Düsseldorf Anfangs war es ein netter Spaß in den sozialen Netzwerken. Inzwischen diskutieren manche sogar ernsthaft über eine Nominierung von Rouwen Hennings für die deutsche Nationalmannschaft.

Seit seinem Dreierpack beim 3:3 auf Schalke geistert eine Nominierung von Fortunas Torjäger Rouwen Hennings für die deutsche Nationalmannschaft durch die sozialen Netzwerke. Für Furore sorgte zum Beispiel ein Foto, das Bundestrainer Joachim Löw am Telefon zeigte – mit der Sprechblase: „Spreche ich mit Rouwen Hennings?“

Jetzt hat die Zeitschrift „Sport-Bild“ das Thema befeuert, indem sie Fortunas Trainer Friedhelm Funkel auf eine Berufung des zehnmaligen Torschützen ansprach. „Rouwen könnte zumindest in den vorläufigen Kader rutschen wie 2018 Freiburgs Nils Petersen“, wird Funkel zitiert. „Der war damals richtig gut drauf, jetzt ist Rouwen gut drauf.“ Eine Kehrtwende, denn noch am Samstag hatte Funkel auf die Frage eines Journalisten, ob Löw denn Hennings nun anrufen solle, kategorisch geantwortet: „Nein.“ Doch wenn man die Zitate des Trainers näher beleuchtet, steckt darin zwar viel Wertschätzung für seinen 32-jährigen Stürmer („Was Rouwen bisher abgeliefert hat, ist richtig, richtig gut“), aber ob in ihnen wirklich eine Forderung, geschweige denn eine realistische Einschätzung zugunsten von Hennings’ internationaler Karriere steckt, muss jeder für sich selbst bewerten.