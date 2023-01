Fortuna-Stürmer im Exklusiv-Gespräch Das sagt Hennings über seine Zukunft im Profifußball

Hennings Es gab schon so viele Überlegungen. Erst ein Neuner, dann wurde es ein falscher Neuner, aber so einen klassischen Mittelstürmer, der in der Box rumwuselt, wo du die Flanken reinknallst und er sie verwertet, war dann auch eine Weile verpönt. Gucken Sie sich mal Mario Gomez an. Der hat diese Rolle so unfassbar gut ausgefüllt. Absoluter Box-Spieler. Dann gab es auch mal Phasen, wo er nicht getroffen hat. Und dann haben alle los gelegt, es sei nicht mehr zeitgemäß mit diesem Spielertypen zu spielen. Wenn ein paar Teams auch mal etwas tiefer stehen, und dein einziges Mittel ist, außen durchzubrechen und eine Flanke reinzubringen, dann muss da aber auch jemand stehen. Das ist ein selbst gemachtes Problem im deutschen Fußball. Jetzt hat man erst in letzter Minute Niclas Füllkrug ins Aufgebot berufen und wenn er denn spielen durfte, hat er es doch richtig gut gemacht. Vielleicht ist das fehlende Vertrauen in echte Mittelstürmer ja auch ein Grund, dass wir jetzt zwei Weltmeisterschaften hintereinander in der Vorrunde rausgeflogen sind.