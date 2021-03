Neuer Vertrag : Hennings stürmt mindestens bis 2022 für Fortuna

Düsseldorf Für Rouwen Hennings lagen am Samstag Enttäuschung und Freude ganz dicht beieinander. Wenige Stunden nach dem 0:0 beim Zweitliga-Vorletzten SV Sandhausen gab der Stürmer bekannt, dass er der Fortuna weiter erhalten bleibt.

Binnen nicht einmal 24 Stunden ist Rouwen Hennings zum Hauptdarsteller in zwei emotionalen Kurzvideos geworden. Am Freitag veröffentlichte Fortuna das Video, mit dem die Mannschaft ihren Fans mitteilen wollte, wie sehr die Anhänger den Spielern fehlen – und der Torjäger hatte dabei die Ehre, in der Eröffnungssequenz auf der Mannschaftsbank mitspielen zu dürfen. Am Samstagabend nun postete Hennings selbst ein Video, auf seinem Instagram-Account. Darin zu sehen ist, wie der Stürmer nach Hause kommt und ihn seine Kinder stürmisch begrüßen.