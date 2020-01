Knieprobleme bei Fortunas Angreifer : Hennings sorgt für Schreckmoment

Rouwen Hennings (M). Foto: RP/Christof Wolff

Düsseldorf Pech für Fortunas Torjäger: Rouwen Hennings muss pausieren. Der Angreifer klagt nach einem Zweikampf im Trainingslager in Marbella über Knieprobleme. Beim Morgentraining am Dienstag blieb der Angreifer im Mannschaftshotel.

Auch für das Testspiel am Abend in Coin gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede ist Hennings kein Thema. Bisher sieht es aber nicht nach einer längeren Ausfallzeit aus. Ein längerer Ausfall wäre ein harter Schlag für Fortuna. Schließlich ist es für Hennings die Saison seines Lebens. Elf Treffer erzielte der 32-Jährige allein in der Liga, hinzu kamen noch zwei Treffer im Pokal – der erste davon, erzielt beim Erstrundensieg beim FC Villingen, brachte ihm sogar die Plakette des Torschützen des Monats. Der Norddeutsche ist mit seinen Toren Fortunas Lebensversicherung, und zusätzlich überzeugte er durch mannschaftsdienliches Spiel, Ballbehauptung und Führungsqualitäten. Deshalb kommt er auf den besten Notendurchschnitt aller Düsseldorfer Angreifer.

Foto: RP/Christof Wolff 40 Bilder So lief Fortunas dritter Tag in Marbella.

Gute Nachrichten gib es hingegen von Kasim Adams. Der aus Hoffenheim ausgeliehene Verteidiger landete am Dienstagmorgen in Malaga und soll am Mittwoch wieder trainieren. Der 24-Jährige war mit einer heftigen Grippe aus seinem Urlaub in Ghana zurückgekommen.

Auch Tim Wiesner, der am Sonntag mit seinem rechten Fuß im Rasen hängen geblieben war, über Schmerzen im Sprunggelenk klagte und am Montag mit dem Training aussetzen musste, ist wieder fit. Der Torhüter, der in seiner jungen Karriere schon mit reichlichen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, nahm an der Morgeneinheit ganz normal teil.