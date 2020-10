Am Sonntagmittag gegen Regensburg : Hennings soll Fortuna zum Erfolg führen

Am Sonntagmittag gegen Regensburg

Düsseldorf Der Torjäger ist zurück: Am Sonntagmittag gegen Jahn Regensburg kann Rouwen Hennings wieder im Fortuna-Trikot auflaufen. An seiner Seite hat Kenan Karaman die besten Chancen auf einen Einsatz.

Die Düsseldorfer mussten diese Ohne-Hennings-Erfahrung zuletzt wieder einmal machen, bei der 1:2-Niederlage bei Holstein Kiel. Und es war erneut eine bittere Erfahrung. Als Ersatz für Hennings, der an einem Bluterguss in der Wade laborierte, fungierte dort in Kenan Karaman alles andere als ein Unbekannter, ein international erfahrener Angreifer sogar; doch ohne Fortunas Fixpunkt lief der türkische Nationalspieler umher wie ein aufgescheuchtes Huhn.