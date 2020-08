Fortuna-Stürmer Hennings im Gespräch : „Sehe mich nicht als Stürmer Nummer eins“

Düsseldorf Rouwen Hennings hat 15 Tore in der abgelaufenen Spielzeit erzielt. Den Abstieg seiner Fortuna konnte er damit dennoch nicht verhindern. Nun will er im Unterhaus angreifen und sieht den Klub im Sturm sehr variabel aufgestellt.

15 Tore in der Bundesliga machen einen Stürmer beliebt. Nicht nur im eigenen Verein, sondern auch bei anderen Klubs. Und so brodelt die Gerüchteküche auch rund um Fortunas Rouwen Hennings. Neueste Version: Der Erzfeind 1. FC Köln würde sich um die Dienste des 32-Jährigen bemühen.

„Köln? Davon habe ich jetzt gerade das allererste Mal gehört ehrlich gesagt“, sagt er. „Aber aktuell befasse ich mich damit überhaupt gar nicht. Ich hatte mit dem Trainer jetzt auch schon einige Gespräche, der mir gesagt hat, wie meine Rolle aussehen soll. Ich habe ja immer gesagt, wie wohl ich mich in Düsseldorf fühle, wie wohl ich mich im Verein fühle und das ja jetzt schon seit vier Jahren. Ich bin jetzt in einem Alter, wo man nicht jeden Mist noch mitmachen möchte, um den ein oder anderen Euro mehr zu verdienen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so mein Ding.“