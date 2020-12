Fortunas Rouwen Hennings : „Unsere Platzverweise reichen für zwei Saisons“

Rouwen Hennings mit Alfredo Morales und Edgar Prib (von links). Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Torjäger Rouwen Hennings kehrt am Sonntag mit Fortuna an seine alte Wirkungsstätte Karlsruhe zurück. Dort will er den Auswärtsfluch beenden und fordert daher, endlich einmal keinen Feldverweis oder Elfmeter zu kassieren.

Rouwen Hennings hat in15 Profijahren eine gewisse Gelassenheit erlangt – sofern sie ihm durch seine norddeutschen Gene nicht ohnehin schon gegeben war. Deshalb schert sich Fortunas Stürmer auch nicht groß um die Aufgeregtheiten, die im Umfeld des Vereins in diesen Tagen immer wieder zu Tage treten. „Wir haben am Freitag gegen Darmstadt ganz sicher nicht unser bestes Spiel gemacht“, sagt der 33-Jährige, „aber wir müssen uns auch nicht dafür entschuldigen, dass wir am Ende drei Punkte geholt haben.“

Wer dem besten Torjäger des Klubs, der die interne Rangliste mit drei Treffern gemeinsam mit Kenan Karaman schon wieder anführt, deshalb Kritikunfähigkeit vorwerfen möchte, griffe völlig daneben. Hennings weiß sehr wohl um die Probleme, die Fortuna zur Stunde plagen, er kann nur mit Hysterie nichts anfangen. Ein Beispiel dafür lieferte er auch unmittelbar nach der 0:5-Pleite in Bochum, als ihn ein Sky-Reporter auf die große Unruhe im Verein ansprach; Hennings’ Antwort: „Da müssen Sie andere fragen, ich bringe hier keine Unruhe rein.“

In solch norddeutscher Sachlichkeit spricht der Stürmer auch die aktuellen Defizite des Bundesliga-Absteigers an. „Uns fällt es immer noch zu schwer, Torchancen herauszuspielen“, kritisiert er. „Zum Glück haben wir die, die wir gegen Darmstadt doch noch bekamen, sehr gut genutzt.“ Und dies beim 3:2-Erfolg auch noch brüderlich auf die drei Stürmer verteilt: Hennings selbst, Karaman und Dawid Kownacki.

Doch obwohl er für Fortunas Offensive durchaus noch viel Luft nach oben sieht und sich dabei immer auch an die eigene Nase fasst, lässt doch ein Defensivthema seinen Blutdruck eher ansteigen. „Unsere Platzverweise reichen für zwei Saisons“, kommentiert Hennings kopfschüttelnd – und dabei ist in der aktuellen noch nicht einmal ein Drittel der 34 Spieltage absolviert. „Auswärts bekommen wir ja in fast jedem Spiel einen Platzverweis und einen Elfmeter gegen uns dazu. Mit einem Mann weniger, das macht es einfach schwieriger für alle. Für mich ist es Mist, da vorne rumzurennen, und für die Abwehrspieler auch, wenn sie den Ball nach vorne spielen, und der kommt sofort wieder zurück.“

In der Rückschau auf seine Profilaufbahn findet Hennings nichts Vergleichbares. „So etwas habe ich noch nie erlebt in meiner Karriere. Die Elfmeter sind dabei fast noch schlimmer: Sieben gegen uns – damit wäre ich sonst gefühlt zehn Jahre ausgekommen.“ Wobei der Routinier schon anmerkt: „Es waren schon einige sehr harte Entscheidungen dabei, und der Elfer gegen Chris Klarer in Nürnberg war sogar eine absolute Frechheit.“

Doch unabhängig von der jeweiligen Entstehung fordert er in jedem Fall eine Trendwende. „Wir können sonstwen auf dem Platz haben, das nutzt in Unterzahl überhaupt nichts, gerade wenn es solch langen Phasen sind. Es ist absolut überfällig, dass wir damit aufhören, ständig Karten und Elfmeter einzustecken. Das ist absolut bitter und ärgerlich, deswegen haben wir schon so manchen Punkt liegenlassen. Ich bin sicher: Wenn wir das abstellen, holen wir auch auswärts unsere Punkte.“

Was ebenfalls überfällig wäre. Während die Truppe von Trainer Uwe Rösler in fünf Heimspielen 13 von 15 möglichen Punkten holte, fuhr sie in fünf Begegnungen auf fremdem Rasen nur einen von 15 Zählern ein. Gerade in Geisterspielen eine höchst befremdliche Bilanz. „Aktuell dürfte Heim oder auswärts keinen Unterschied machen, erklären kann ich mir das nicht“, sagt auch Hennings. „Erklären kann ich mir allerdings auch nicht die Häufung von Roten Karten und Elfmetern auswärts, denn die Situationen waren ja sehr unterschiedlich. Bisher kann sich da keiner von uns einen Reim drauf machen.“

Vielleicht, so Hennings, liege es aber auch daran, dass Fortuna auswärts gegen sehr starke Mannschaften gespielt habe – den HSV, Kiel oder Bochum etwa. „Auf jeden Fall versuchen wir es am Sonntag wieder und fahren sicher nicht mit Angst nach Karlsruhe.“ Er selbst ohnehin nicht, sind die Badener doch ein sehr geschätzter früherer Arbeitgeber von ihm. „Beim KSC, das ist auch nach Jahren für mich noch etwas Besonderes, auch wenn keine Zuschauer da sind und man sich im Hotel nicht mit Freunden treffen kann. Aber ich habe immer noch gute Kontakte zum Verein und mit Daniel Gordon sogar noch zusammengespielt. Ich freue mich auf die Partie und habe mit Fortuna auch gute Erinnerungen an Spiele gegen den KSC.“