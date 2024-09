Hennings vor Düsseldorf-Comeback Darum kehrt der Fan-Liebling bereits im Herbst zur Fortuna zurück

Langeneke coachte die Düsseldorfer U17 und U19, übernahm im vergangenen Herbst die U23 der Flingerner, in der ihm sein langjähriger Team-Kollege Lambertz als Co-Trainer zur Seite steht. Und Bodzek, der im Sommer seine Karriere in der „Zwoten“ beendete, spielte so noch einige Partien unter der Leitung seiner ehemaligen Mannschaftskameraden, mittlerweile wirkt er in Fortunas U15 als Assistenz-Trainer mit.