Mehr als 50 Tore für Fortuna : Seit Schalke ist Rouwen Hennings wieder ganz der Alte

Düsseldorf Fortunas Trainer Uwe Rösler sagt über seinen Stürmer: „Er liebt und atmet Tore, will sie aus jedem Winkel schießen.“ Gegen die Königsblauen beendete Hennings eine Durststrecke von zehn Ligapartien und schraubte dann gegen Hoffenheim seine Pflichtspielbilanz auf 51 Treffer für die Düsseldorfer.

„Rouwen liebt und atmet Tore“, ergänzt Uwe Rösler, „er will sie aus jedem Winkel schießen. Deshalb ist er ja so einzigartig.“ Und deshalb war es für Fortuna auch so problematisch, dass der 32-Jährige so lange Ladehemmung hatte. In der Hinrunde traf Hennings fast nach Belieben, hatte zur Winterpause elf Saisontreffer zu Buche stehen und stand auf dem glänzenden dritten Platz der Bundesliga-Torschützenliste. Mit Beginn des neuen Jahres wollte der Ball dann einfach nicht mehr ins Netz. Zehn Ligapartien blieb der gebürtige Norddeutsche ohne Treffer – bis Schalke kam.