Schon zehn Saisontreffer : Hennings ist Fortunas Lebensversicherung

Düsseldorf Fortuna Düsseldorfs Rouwen Hennings ist in der Form seines Lebens. Das 1:1 bei der TSG Hoffenheim ist sein zehnter Treffer im 13. Saisonspiel — eine überragende Quote.

Für einen Mittelstürmer ist es ein eher frustrierendes Spiel. Rouwen Hennings rackert, feuert seine Fortuna-Kollegen an, läuft, fordert die Bälle — aber sie kommt einfach nicht, die eine große Torchance, auf die jeder Mittelstürmer wartet. Bis zur 88. Minute. Da fliegt der Ball plötzlich in den Strafraum der TSG Hoffenheim, Alfredo Morales erwischt ihn irgendwie mit dem Knie und leitet ihn so zu Hennings weiter. „Als ich sah, dass der Ball auf Rouwens linken Fuß fällt, habe ich innerlich schon gejubelt“, sagt Friedhelm Funkel. Augenblicke später darf der Trainer es auch öffentlich. Hennings nagelt die Kugel in die lange Ecke, 1:1, ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf.

„Ein bisschen Glück gehört schon dazu“, meint Hennings bescheiden und spielt dabei augenzwinkernd auf die Entstehung des 1:1 in Sinsheim an. „Da ist der Ball ganz gezielt an Alfies Knie gesprungen und perfekt in meinem Lauf gelandet.“ Aber Glück allein ist keine Erklärung dafür, dass die Fußballszene den besten Hennings aller Zeiten erlebt. Mehr als zehn Treffer in einer Saison hat er als Profi erst ein Mal erzielt: 2014/15 für den Karlsruher SC, aber die 18 Tore damals machte er in der Zweiten Liga und in der Relegation. Ein Jahr später, als er für den FC Burnley in Englands zweiter Liga kickte, gelang ihm gar nur ein einziger Treffer (siehe Info).